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вторник, 16 октября 2018 17:27

Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист

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Как изменилась Чехия после последней встречи с Украиной - журналист
Украинцы смогли на последних минутах одержать победу в Чехии. Фото: Twitter

Комментатор каналов "Футбол" Кирилл Круторогов выделил 7 изменений, произошедших в стане нашего соперника после сентябрьского матча. Об этом идется в материале на Football.ua.

После поражения от нашей сборной (1:2) и разгрома в товарищеском матче с россиянами (1:5) Карел Яролим покинул должность главного тренера сборной Чехии, безуспешно проработав 2 года. Позитивного багажа не оставил никакого. Поэтому его преемнику, по сути, предстоит строить команду заново.

Чешские болельщики хотели, чтобы их главную команду, по примеру нашей, также возглавил легендарный футболист, пусть и без тренерского опыта. Вариантом "чешского Шевченко" они видели Карела Поборски, выступавшего за МЮ, Бенфику, Лацио, Спарту и сыгравшего 118 матчей за сборную Чехии. Карелу предложили для начала войти во временный тренерский штаб, чтобы вскоре возглавить команду, но он отказался. После чешская федерация рассматривала 2 кандидатуры: наставника молодежки Витезслава Лавички и Ярослава Шилгавого. Остановились на последнем. Ему 56 лет, с 2001 по 2009 он уже работал в сборной, будучи ассистентом Карела Брюкнера и Петра Рады. Самостоятельно возглавлял Слован, Баумит, Дуклу и Славию. С двумя разными командами становился чемпионом Чехии, что давалось единицам тамошних специалистов.

К новому вызову Шилгавы относится оптимистично: "Не считаю, что в чешском футболе все неправильно, что чехи не в состоянии показывать современную игру. Критика идет лавиной, и я понимаю, что это общественное восприятие последних неудач. Мы будем работать, чтобы убедить критиков, что все не так уж и плохо".

Новый капитан

При Яролиме с капитанской повязкой играли Сухи, Дарида и Гебре Селассие. Новая метла мела по-новому и в этом направлении. Самоличным решением Шилгавы назначил капитаном 30-летнего полузащитника Боржека Дочкала, выступающего за сборную с 2012-го и сыгравшего 35 матчей (из нынешнего списка вызванных это второй показатель после Гебре Селассие), но не вызывавшегося в течение почти что года. Понятное дело, что предыдущий капитан Сухи уже длительное время не помощник команде из-за травмы, но интересно, какой была реакция вице-капитанов Дариды и Гебре Селассие на решение нового наставника и как может сказаться на микроклимате то, что он не предложил провести голосование, вряд ли сходу будучи огромным авторитетом для всего состава без исключения?

"Я давно знаю Дочкала, он еще достаточно молод, но уже продемонстрировал лидерские качества на поле и вне его. Кроме того, он не боится высказывать, что у него на уме. Даже вне поля", – прокомментировал свое решение Ярослав Шилгавы

Касательно Боржека – ранее он выступал за Славию, Слован, Русенборг и Спарту. В 2017-м отправился в Китай, подписав контракт с Хэнань Цзянье, а прошлой зимой перешел на правах аренды в Филадельфию Юнион, которую представляет в МЛС. Вероятно, именно поэтому Яролим и не вызывал Дочкала длительное время.

Ротация "легионеров"

У защитника английского Бристоль Сити Томаша Каласа диагностировали перелом челюсти в двух местах, на восстановление ему понадобится полтора месяца. Из-за чего проблемы чехов в обороне только усилились (капитан Сухи из Базеля по-прежнему в лазарете). Не получил приглашения в сборную от нового главного тренера и 26-летний хавбек Нюрнберга Ондржей Петрак, которого вызывал Яролим, но возможности дебютировать ему не предоставил. Вместо них вызваны из турецких команд Ондржей Челустка (Антальяспор) и Давид Павелка (Касимпаша). Оба ранее уже играли за сборную.

"С Павелкой я работал в Либерце, он отличный парень и хороший игрок, настоящий боец, которого я уважаю. Это же касается и Челустки", – сказал Шилгавы.

Изменения на флангах

На вопрос о наибольшей проблеме команды новоиспеченный главный тренер ответил: "Это травмы фланговых футболистов. Калас и Копиц основные игроки сборной, а теперь они вне команды. Придется их заменить Выдрой, Шуралом или даже Шиком".

Выдра и Шурал вернулись в сборную после перерыва.

Проблемой команды новый тренер также видит отсутствие очевидного лидера

Неприятные сюрпризы

В расположение сборной прибыли с травмами Радим Ржезник и Йозеф Хушбауэр. Пришлось экстренно проводить замены. Так свой шанс получили отличившиеся в матче с киевским Динамо в ЛЕ игроки Яблонца Травник (гол+пас) и Масопуст (ассист). Зато успел восстановиться и был довызван защитник Славии Владимир Коуфал, он заменил партнера по команде Яна Боржила. Хотел Шилгавы вернуть в сборную и пару Гейда-Губник, получилось частично: "Они играют в жесткий футбол, и мы решили, что они вместе пригодятся сборной. Губник очень хороший футболист, но он, к сожалению, принял окончательное решение закончить с выступлениями за сборную. Гейда же сразу согласился".

Зато "пролетел" мимо сборной его партнер по Виктории Томаш Горжава. Проблемой команды новый тренер также видит отсутствие очевидного лидера: "Личности калибра Павела Недведа в сборной Чехии нет. Но Дочкал, Кадержабек и Гебре Селассие могут выполнить эту роль".

С этой же целью Шилгавы предупредил и 35-летнего ветерана Томаша Сивока: "Он удивился моему звонку. Я поинтересовался, закончил ли он карьеру в сборной и сообщил ему, что считаю его кандидатом на попадание в команду. Он пообещал, что приедет, если понадобится".

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Тактика

В победном матче со словаками (2:1) Шилгавы отказался от схемы с пятью защитниками, которую регулярно задействовал его предшественник Яролим. Во-первых, команда имеет немало кадровых потерь игроков этого амплуа, во-вторых предыдущего тренера немало критиковали за излишнюю закрытость и боязливость, зацикленность на обороне и проблемы при переходе в атаку. Новоиспеченному наставнику было важно показать с первой минуты, что его команда верит в себя и способна играть в достойный футбол. Использовав 4-2-3-1 вместо 5-3-2 по сравнению с матчем против нас в сентябре, в стартовом составе Шилгавы сделал пять кадровых замен, а также перевел Гебре Селассие из центра обороны на левый фланг. Неожиданно в запасе остался Шик. Но он вышел на замену и забил гол. Также было очевидным, что новый тренер видит командообразующими игроками Павелку в опорной зоне, Дочкала под нападающим, и Выдру справа в полузащите. Ни одного из трех в последнее время Яролим в сборную не вызывал. Со словаками Дочкал оформил два ассиста.

Дебютант

Только один – Ондржей Кудела – 31-летний защитник пражской Славии, призван залатать возникшие прорехи в обороне. В 2007-м стал вице-чемпионом мира на канадском Мундиале среди молодежных команд, когда чехи проиграли в финале аргентинцам с Агуэро в основе и Ди Марией в запасе.

Сегодня в Харькове сборная Украины снова встретится с Чехией. Начало - в 21:45. Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.

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