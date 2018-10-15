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понедельник, 15 октября 2018 16:26

Стало известно, где может продолжить карьеру Зинченко

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Стало известно, где может продолжить карьеру Зинченко
Зинченко выступать в испанской Примере

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может продолжить карьеру в испанском "Бетис". Испанский клуб не потерял интереса к украинском, к которому стремился подписать летом.

"Испанцы рассматривают возможность подписания украинском в зимнее трансферное окно для усиления позиции левого хавбека или левого защитника. Универсализм Зинченко, который мог перейти в Бетис прошлым летом, привлекает руководство и тренерский штаб Бетиса. Способность Александра сыграть на нескольких позициях импонирует представителям Бетиса, который участвует в трех турнирах - Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге Европы ", - сообщает El Desmarque.

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Недавно Александр Зниченко впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" в Английской премьер-лиге.

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