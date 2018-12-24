Как "Тоттенхэм" отгрузил 6 мячей "Эвертону" и 2 пропустил - видео

"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон". Фото: XSPORT.ua

В воскресенье, 23 декабря, в матче 18 тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Эвертон" (6:2).

Дубли в активе корейца Сона и Кейна. По голу за "Тоттенхэм" провели Алли и Эриксен. У "Эвертона" отличились Уолкотт и Сигурдссон.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино так прокомментировал победу над соперником:

"Это подарок моей жене. Мы поженились 26 лет назад. Прекрасный способ отпраздновать это.

Борьба за титул? Да, конечно, мы верим в успех. Но для этого нужна стабильность. Думаю, после четырех с половиной лет мы стали более зрелыми. Это довольно странно, потому что в начале сезона, после ЧМ никто в нас не верил.

У нас была сложная предсезонка, потому что 9-10 человек были задействованы на ЧМ до самого конца. Казалось, что все против нас: сорвался срок переезда на стадион, мы вернулись на "Уэмбли", где никто не хотел играть. Все выглядело печальным.

Но у нас в голове все было позитивно. Почему нет? Почему это невозможно? И сегодня увидел, что у нас есть достаточная вера. Игроки, выходящие в стартовом составе, выкладываются на 100% и чувствуют себя комфортно.

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Чтобы бороться с такими соперниками, как "Ливерпуль", "Челси", "Ман Сити", "Ман Юнайтед" и "Арсенал", нужно иметь сильную психологию и стабильность. Вы лучше меня знаете, что АПЛ – самый сложный турнир в мире.

Но мы постараемся побороться за победу. Понятно, что "Ливерпуль" и "Ман Сити" – очевидные фавориты. Но мы рядом. Посмотрим, что случится. Мы постараемся", – заявил после матча аргентинский специалист.

"Тоттенхэм" занимает 3 строчку в турнирной таблице, отставая от "Манчестер Сити" на 2 балла, а от "Ливерпуля" – на 6.