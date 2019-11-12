"Как Тайсон мог что-то услышать при 25 тысячах болельщиков?" - Саленко

Олег Саленко считает, что изъятие Тайсона успокоило игру. Фото: из открытых источников

Бывший форвард киевского "Динамо", российского "Зенита" и испанской "Валенсии" Олег Саленко прокомментировал расистский скандал с участием капитана "Шахтера" Тайсона "

"Инцидент с Тайсоном сбил игру - дальше все пошло в каком смятении. Мы видели картинку, а что там происходило - точно не известно. Будем ждать официальной информации от наблюдателей.

В трансляции не было слышно, кто и кричал. Насколько я знаю, когда 25 тысяч болельщиков на стадионе - не чувствуешь, кто и что кричит. Да еще и сам Тайсон повел себя очень откровенно о себе. Чтобы можно было что-то услышать, нужно, чтобы вся трибуна не пела. Для меня это загадка. Ожидаем, что по этому поводу скажет УАФ ", - цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

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Матч 14 тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершился победой донецкой команды 1: 0. На 75 минуте игры арбитр Николай Балакин остановил игру из-за конфликта болельщиков "Динамо" и капитана "горняков" Тайсона. После этого бразильцу показали красную карточку.