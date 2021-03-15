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понедельник, 15 марта 2021 10:37

Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы провели свои матчи в национальных чемпионатах.

"Рома" после разгрома "Шахтера" проиграла аутсайдеру серии А "Парме" - 2:0.

Подопечные Паулу Фонсеки имели игровое и территориальное преимущество, но это не принесло никаких дивидендов. "Волков" били их же оружием - контратаками.

В начале игры Лаутаро Валентини воспользовался провалом центра обороны гостей и открыл счет. Нападающий "Пармы" оказался у ворот соперника после фланговой передачи. Защитники "Ромы" напоминали статистов.

После перерыва команды обменялись острыми моментами. Но все завершилось очередным провалом защиты "Ромы". 3 игрока "Пармы" вырвались на ворота соперника. Атака завершилась фолом. Эрнани переиграл Пау Лопеса с пенальти. Хозяева увеличили темп игры, но создали только несколько моментов, которые реализовать не смогли.

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" в гостях одолел "Эйбар" - 3:1.

Гости вышли вперед уже на 1 мин. встречи, когда Мои Гомес реализовал выход на ворота соперников.

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Игра проходила с преимуществом соперника "Динамо". К концу 1-го тайма Карлос Бакка удвоил преимущество команды Унаи Эмери.

После перерыва хозяева быстро отыграли один гол. Игра стала нервной. За 10 мин. до конца игры гости остались в меньшинстве после красной карточки Этьену Капу.

"Эйбар" всеми силами бросился отыгрываться. Создал несколько моментов, но пропустил быструю контратаку.

В 18-м туре УПЛ "Динамо" в гостях победил "Зарю", а "Шахтер" разгромил дома "Десну".

В 1-х матчах 1/8 Лиги Европы "Динамо" дома проиграло "Вильярреалу" - 0:2. а "Шахтер" был разгромлен "Ромой" в Риме - 0:3.

18 марта "Шахтер" будет принимать "Рому" на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55, а через 2 часа "Динамо" начнет игру в Испании.

Автор: Сергей Тищенко
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