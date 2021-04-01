Как сыграли соперники сборной Украины

Антуан Гризманн принес Франции победу Фото: Reuters

В матче отбора к Кубку мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины минимально дома уступила Франции - 0:1.

Судьбу поединка решил забитый гол Антуан Гризманн. Нападающий "Барселоны" во 2-м тайме замкнул головой фланговый навес партнера.

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Боснийцы дали бой именитым французам. Хозяева надежно и организованно действовали в обороне. При этом остро контратаковали. В одном из эпизодов в конце игры имели шанс на пенальти, но арбитр простил сборную Франции.

Высший класс команды Дидье Дешама позволил гостям получить не простые 3 очка в гостях.

Сборная Франции набрала 7 очков после 3-х туров лидирует в отборочной группе. На 2-м месте идет сборная Украины, которая набрала 3 очка. Боснийцы с 1-м очком в 2-х матах занимают 4-е место. Матчи отбора к Кубку мира-2022 возобновятся осенью 2021 года.