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вторник, 18 мая 2021 06:11

Как Шовковский вернулся в ворота

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Как Шовковский вернулся в ворота
Александр Шовковский работает в сборной Украины с лета 2019 года. Фото: УАФ

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский снова встал в ворота.

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Шовковский вернулся на свою родную позицию на тренировке национальной команды. На этот раз ворота были гораздо меньше стандартных, поэтому пришлось работать только ногами. Команда отрабатывала работу под прессингом.

Бывший вратарь "Динамо" показал, что он все еще остается в хорошей форме.

Александр Шовковский работает ассистентом главного тренера сборной Украины по 2019 года. До того, 23 года защищал ворота сборной "Динамо".

Национальная команда начала подготовку к Евро-2020/21 в Харькове. Сам турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021.

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