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понедельник, 17 мая 2021 12:03

Два игрока "Динамо" не смогут сыграть на Евро

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Два игрока &quot;Динамо&quot; не смогут сыграть на Евро
Владимир Шепелев не имеет стабильного места в составе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитники "Динамо" Владимир Шепелев и Александр Андриевский не смогут принять участие в Евро-2020/21 из-за травмы.

Наставник национальной команды Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины.

"Я не думаю, что Андриевский и Шепелев смогут восстановиться.

У Виталия Миколенко все хорошо. Был удар, поэтому сделали снимки и обследовали.

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Есть незначительные проблемы у Николая Шапаренко и Артема Беседина. Это микротравмы. Через два - три дня, думаю, все будет тренироваться в полную силу. Будут на одном уровне.

Ждем информацию по Евгению Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером "Шахтера" по физической подготовке и врачами. Мониторим его состояние. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор. Посмотрим, в каком состоянии он будет.

Есть небольшая проблема у Виктора Коваленко. Ждем информацию от "Аталанты", чтобы понять его состояние, - сказал Шевченко в эфире "Великого футбола".

15 мая сборная Украины собралась в Харькове, где проведет первую часть подготовки к Евро-2020/21. 23 мая украинцы сыграют против Бахрейна товарищеский матч.
Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии украинцы сыграют против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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