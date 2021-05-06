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четверг, 06 мая 2021 21:00

Зинченко столкнется с "проблемой Шевченко"

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Зинченко столкнется с &quot;проблемой Шевченко&quot;
Андрей Шевченко и Александр Зинченко. Фото: Instagram.com/zinchenko_96/

Это ошибка. Повторный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Сити" и "Парижем" доказал окончательно: украинец Александр Зинченко – твердый игрок основного состава без пяти минут чемпиона Англии и участника решающего поединка Лиги чемпионов, где его команда имеет немного выше шансы, чем соперник.

Удивительно, насколько Александр подтянул игру в обороне – так, чтобы блокировать проход Неймара и принимать благодарность от партнеров (https://www.youtube.com/watch?v=X2Y-t3rJVO8). И если он управился с Ди Марией, то какие сомнения в том, что будет компетентным и против Хаверца, Пулишича или Зиеша – кого там Тухель выпустит 29 мая в Стамбуле?

Понятно, до матча остается еще три недели. Нужно беречь здоровье от травм и ковида. В конечном итоге, Гвардиола может запутаться в своих схемах и выпустить на финал целиком непредсказуемый состав.

Удивительно, насколько Александр подтянул игру в обороне – так, чтобы блокировать проход Неймара и принимать благодарность от партнеров

Но все идет к тому, что Зинченко должен стать третьим, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука, украинцем, который сыграет в финальном матче Лиги чемпионов. Вряд ли Александр будет иметь такое влияние в нем, как нынешний тренер сборной Украины, но уже точно можно сказать: уроженец Радомышля в рейтинге лучших футболистов Украины времен независимости уступает только уроженцу Двиркивщины.

Потому что никто из наших, кроме славного форварда "Милана", не играл в клубе такого уровня в основном составе. Никто не добывал титул чемпиона Англии дважды. Никто не доказывал тренеру-изобретателю, что может быть полезным в его идеях.

Но успехи "Сити" в целом безразличны украинскому болельщику – разве, кроме тех детей, кто успел "заглорить" за них со времен, когда шейхи засыпали клуб деньгами. Всех волнует сборная и Евро-2020/21. И здесь Зинченко столкнется с проблемой Шевченко. Это когда уровень партнеров в клубе намного более высок, чем в национальной команде. И проявить себя в таких условиях Александру будет тяжелее.

Собственно, мартовские поединки это подтвердили.

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24-летний Александр Зинченко подписал контракт с "Манчестер Сити" в июле 2016-го. Играл в аренде за нидерландский ПСВ. Из 2018-го вернулся к "Сети". Воспитанник донецкого "Шахтера". Играл из российскую "Уфу". В сборной Украины дебютировал в октябре 2015-го, участник Евро-2016. Имеет 38 матчей в составе национальной команды, забил пять мячей.

Автор: Роман Шахрай
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Дата
06
мая

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