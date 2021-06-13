Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро

Фото: Reuters

Вчера вечером национальная сборная Украины по футболу провела тренировку на стадионе "Йохан Кройф Арена", что в столице Нидерландов Амстердаме.

Фото опубликовало агентство новостей Reuters.

Главный тренер украинских футболистов Андрей Шевченко готовит команду к поединку со сборной Нидерландов.

Поединок первого тура групповой стадии финальной части Евро-2020 начнется в 22.00.

Сборная Украины выступает в группе С и сыграет на турнире, кроме Нидерландов, со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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В субботу сборная Бельгии разгромила в Петербурге сборную России - 3:0 и возглавила группу "В".