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воскресенье, 13 июня 2021 00:21

Бельгия растоптала Россию

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Бельгия растоптала Россию

Сборная Бельгии победила в Петербурге сборную России - 3:0 и возглавила группу "В". Дважды отличился Лукаку, еще один гол записал на свой счет Менье.

Бельгийцы получили одну из самых легких побед за последние годы. Уже на 10 минут россиянин Семенов споткнулся с мячом чем дал шанс Лукаку избежать офсайда - 1:0. Еще через 24 минуты ошибся вратарь России Шунин, который отбил мяч точно на ногу Тома Менье - 2:0. На последней минуте встречи Лукаку легко убежал от защитника России и пробил в ближний угол ворот Шунина - 3:0.

По ходу матча складывалось впечатление, что играют команды из разных лиг. Столь велико было преимущество бельгийцев. Они легко избегали прессинга, быстро перехватывали мяч и ставили перед русскими такие задачи, которые те не могли решить. Если бы Бельгии нужна была победа - 10:0, она бы ее добилась.

Россияне пытались вернуться в игру большим количеством замен, но это не давало эффекта. Так же, как и навесы на высокого нападающего Дзюбу. Лишь в конце встречи Бельгия позволила себе выпустить на поле Эдена Азара. Кевин Де Брейне и Аксель Витцель даже не приехали в Россию.

После игры российские болельщики, комментируя сокрушительное поражение, снова предложили вернуться к обсуждению формы сборной Украины. Мол, это интереснее, чем футбол в исполнении сборной России.

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Сборная Бельгии возглавила группу "В". Команда имеет одну победу и отличную разницу забитых и пропущенных - 3:0. Второй идет неожиданная Финляндия, которая сегодня в драматической игре обыграла Данию - 1:0. Датчане третьи, а россияне замыкают таблицу своей группы.

Автор: Юрий Стригун
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