Как "Шахтер" помог "Динамо" найти главного зимнего новичка

Густаво Дуланто выступает за "Шериф" с начала 2021 года. Фото: ФК "Шериф"

Киевское "Динамо" сделало предложение капитану "Шерифа" 26-летнему Густаво Дуланто. Киевляне предлагают чемпиону Молдовы за центрального защитника €1.7 млн.

Дуланто смог проявить себя в Лиге чемпионов. Команда Юрия Вернидуба сначала смогла пройти квалификацию турнира, выбив такие сильные команды как "Црвена Звезда" и "Динамо" Загреб. А затем на стадии группы Лиги чемпионов одолеть "Шахтер" и "Реал". Главной силой команды Вернидуба была защита. Организатором обороны был как раз защитник из Перу.

"Динамо" необходим центральный защитник, который играл бы левой ногой. У Дениса Попова постоянно проблемы со здоровьем. Прогресс Александра Сироты не очевиден. Артема Шабанова уже продали в Венгрию. Нужен еще один качественный защитник в пару к Илье Забарному.

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Вряд ли скауты "Динамо" обращали внимание на чемпионат Молдовы. Уровень местной лиги очень низкий. Но матчи ЛЧ позволили обратить внимание на игрока местного клуба. В первом туре Лиги чемпионов "Шериф" сенсационно одолел "Шахтер" - 2:0. Команда Вернидуба закрыла полностью всю атакующую силу соперника. В матче в Киеве представители "Динамо" уже имели возможность наблюдать за защитником "Шерифа" воочию. Команда Вернидуба пропустила от "Шахтера" только один гол в двух матчах. Это в три раза меньше, чем "Динамо" получило от "горняков" в матче за Суперкубок.

Густаво Дуланто выступает за Шериф с начала 2021 года. Его контракт с чемпионом Молодовы действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1.5 млн. После первой части сезона "Динамо" занимает второе место. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". Вторую часть сезона киевляне начнут матчем против "Ингульца" в гостях.