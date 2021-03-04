Как Луческу прогнал оператора

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Во время матча Кубка Украины между "Динамо" и "Колос" наставник хозяев Мирча Луческу прогнал оператора трансляции.

Луческу не понравилось, что оператор снимал его разговор с футболистами.

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Перед началом высшего тайма Мирча давал последние наставления подопечным. В процессе речи наставник киевлян заметил, что его снимают на камеру. Румын тут же прекратил говорить и прогнал оператора. Луческу не хотел, чтобы зрители услышали его установку команде перед решающим отрезком игры.

"Динамо" победило "Колос" в серии пенальти. Следующим соперником киевлян в Кубке Украины будет "Агробизнес". 7 марта динамовцы сыграют в рамках УПЛ против "Минаю". Начало игры в 14:00.