Команда первой лиги выбила "Шахтер" из Кубка Украины

Шахтер попал в игровой кризис. Фото: "Шахтер"

Перволиговая команда "Агробизнес" из райцентра Волочиск Хмельницкой области обыграла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины донецкий "Шахтер" - 1:0. Игра проходила в Киеве. Единственный мяч в первом овертайме на 96-ой минуте забил форвард гостей Богдан Семенец.

Героем матча стал вратарь "Агробизнеса" Олег Мозиль. Он парировал несколько опасных ударов с игры и один - с 11-метровой отметки от Алана Патрика. Воодушевленные подвигами своего вратаря гости из Хмельницкой несколько раз выбегали в опасные контратаки и даже забили мяч, но арбитр отменил его, зафиксировав офсайд. Еще однажды подопечные тренера Александра Чижевского попали в штангу ворот Андрея Пятова.

Дончане играли не основным составом и только во втором тайме на поле вышел Тете, а в овертайме - Марлос и Тайсон. Так и не появились на поле Додо, Трубин и Мораес. Горняки тоже имели моменты. Кроме пенальти в штангу попал и дончанин Дентиньо.

Главная заслуга провинциальной команды - полностью ограниченное пространство для "Шахтера". Горнякам не было времени поднять глаза: в момент приема мяча их атаковало сразу несколько соперников. Уже под конец встречи "Агробизнес" находил в себе силы на тотальный прессинг соперника на чужой половине поля. Несколько игроков "Шахтера" сразу стушевались - на поле не было видно ни Маркоса Антонио, ни Фернандо. Провалил матч Хочолава. Давид наиграл на красную карточку и выпустил один на один с Пятовым Богдана Семенца, который и забил решающий гол.

"Шахтер" попал в глубокий кризис: проиграно два последних матчи, не забито ни одного мяча. А если вспомнить чудом спасенную игру против "Маккаби", то кризис можно назвать затяжным.

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В полуфинал Кубка пробились "Заря", "Динамо", "Александрия" и "Агробизнес". Именно команда с Волочиска будет единственным представителем первой лиги на этой стадии соревнований.