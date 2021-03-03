"Динамо" вымучило победу над "Колосом" в Кубке Украины

Денис Бойко достойно заменил Георгия Бущана. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче 1/4 Кубка Украины "Динамо" победило "Колос". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти точнее были киевляне - 4:3.

Что нужно знать об игре?

Мирча Луческу не применил ротацию. Румынский тренер выставил сильнейших игроков за исключением защитника Томаша Кендзера и вратаря Георгия Бущана.

Виктор Цыганков получил травму. Лидер "Динамо" покинул поле в начале 1-го тайма из-за повреждения.

"Динамо" владело инициативой. Команда Луческу форсировала события на поле. Хозяева пытались высоко прессинговать соперника, позиционно атаковать. "Колос" построил свою игра через контратаки и стандарты.

Левый фланг "Динамо" не работал. Карлос Де Пена провел слабый матч. Уругваец был заменен в начале 2-го тайма. Виталий Миколенко был не эффективен в атаке и не всегда справлялся в обороне.

"Колос" играл на послематчевые пенальти. В расчете на талант своего вратаря Александра Волынца



Киевлян подвела реализация. Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Артем Беседин, Жерсон Родригес имели свои моменты, но не смогли забить.

Луческу не было кем усилить игру. Хозяевам нужно было увеличить скорости, чтобы дожать соперника. Но замены не усилили игру "Динамо".

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Денис Бойко стал героем матча. Вратарь "Динамо" спас свою команду в 1-м тайме и выиграл серию пенальти.

"Динамо" закономерно идет дальше. Киевляне переиграли соперника по игре. Начиная со 2-го тайма владели полным преимуществом. Пытались вырвать победу до последнего. "Колос" играл на послематчевые пенальти. В расчете на талант своего вратаря Александра Волынца.



В 1/2 Кубка Украины вышла "Заря". В других парах 1/4 финала "Шахтер" сыграет против "Агробизнес", а "Днепр-1" поменяется силами с "Александрией". 7 марта "Динамо" сыграет в рамках УПЛ против "Мианя". Начало игры в 14:00.