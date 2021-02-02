Как Коваленко прощался с "Шахтером"

Виктор Коваленко провел в "Шахтере" 7 сезонов. Фото: ФК "Шахтер"

Игрок сборной Украины 24-летний Виктор Коваленко перешел из "Шахтера" в "Аталанту".

"Горняки" опубликовал видео, как Коваленко прощался с уже бывшими партнерами по команде, персоналом и руководителями клуба перед выездом в Бергамо.

Виктор произнес речь, в которой заявил, что будет скучать по "Шахтером". Коваленко заявил, что был рад делить одну футболку, раздевалку и стадион с партнерами.

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Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталанты" на 4 года. Сумма трансфера составила € 0.7 млн.