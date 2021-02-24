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среда, 24 февраля 2021 06:11

Как "Бавария" разгромила "Лацио"

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Как &quot;Бавария&quot; разгромила &quot;Лацио&quot;
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов действующий победитель турнира "Бавария" разработала в гостях "Лацио" - 4:1.

Судьба поединка была решении еще в 1-м тайме. Роберт Левандовски, Демирал Мусиала и Лерой Сане довели счет до разгромного.

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После перерыва команды быстро обменялись забитыми мячам. Хозяева пытались спать собственный престиж, но были ближе к еще большему погрому.

"Бавария" в 1-й игре решила судьбу противостояния. Игра в Мюнхене превратилась в формальность.

И другом матче дня 1/8 Лиги чемпионов "Челси" в гостях победил "Атлетико" - 1:0.

В предыдущих матчах стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. ПСЖ разгромил "Барселону" 4:1, "Ливерпуль" переиграл "Лейпциг" - 2:0, "Ювентус" проиграл "Порту" - 1:2, а "Боруссия" Дортмунд оказалась сильнее "Севилью" - 3:2.

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