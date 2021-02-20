"Бавария" проиграла впервые за полтора месяца

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1008
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 612
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2889
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 621
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 207
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 297
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2493
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 882
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
"Манчестер Юнайтед" забил смешной гол в Лиге Европы
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
Как Луческу накричал на Бущана после матча против "Брюгге"
Игрок "Динамо" взял на себя вину за упущенную победу в матче против "Брюгге"
Игрок "Динамо" взял на себя вину за упущенную победу в матче против "Брюгге"
Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года
Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года
Поражение россиян и разгром от "Манчестер Юнайтед": результаты матчей Лиги Европы
Поражение россиян и разгром от "Манчестер Юнайтед": результаты матчей Лиги Европы
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 342
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1638
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2016
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 522
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 19:09

"Бавария" проиграла впервые за полтора месяца

  Комментировать
&quot;Бавария&quot; проиграла впервые за полтора месяца
"Бавария" уступала – 0:2. фото REUTERS

В 22-м туре бундеслиги "Бавария" на выезде уступила "Айнтрахту" (1:2). Автором забитого мяча в проигравших стал Роберт Левандовски.

Команда тренера Ханси Флика проиграла впервые с 8 января. Тогда победу над мюнхенцами в матче чемпионата одержала гладбахская "Боруссия" (3:2).

Несмотря на поражение, "Бавария" остается единоличным лидером бундеслиги, набрав 49 очков в 22 играх. "Айнтрахт" и "Вольфсбург" делят третью позицию. У них по 42 очка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" выиграла клубный Кубок мира

Роберт Левандовски забил свой 26-ой мяч в 21 встрече в нынешнем сезоне. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата. Поляк был главным претендентом на "Золотой" мяч" в прошлом сезоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бавария" проиграла впервые за полтора месяца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

В Украине чтят память Героев Небесной сотни

Самое читаемое
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 23517
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 14643
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
7
 Просмотров: 12267
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 11358
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия
За тонировку машин могут забрать права, но есть условия Просмотров: 7929
Спорт
Украина обыграла действующих чемпионов Европы
Украина обыграла действующих чемпионов Европы Просмотров: 153
Украина потеряла медаль на последнем этапе мужской эстафеты
Украина потеряла медаль на последнем этапе мужской эстафеты Просмотров: 306
Украина выиграла первую медаль чемпионата мира по биатлону
Украина выиграла первую медаль чемпионата мира по биатлону
 Просмотров: 738
Суркис не дал денег на забивного форварда из чемпионата Турции
Суркис не дал денег на забивного форварда из чемпионата Турции Просмотров: 423
Свитолина сообщила о разрыве с Монфисом
Свитолина сообщила о разрыве с Монфисом Просмотров: 486
Больше всего комментируют
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
"Слуга" пришла в Раду в часах с бриллиантами за 275 тыс.
1
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС
Голосов: 279
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть