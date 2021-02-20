"Бавария" проиграла впервые за полтора месяца

"Бавария" уступала – 0:2. фото REUTERS

В 22-м туре бундеслиги "Бавария" на выезде уступила "Айнтрахту" (1:2). Автором забитого мяча в проигравших стал Роберт Левандовски.

Команда тренера Ханси Флика проиграла впервые с 8 января. Тогда победу над мюнхенцами в матче чемпионата одержала гладбахская "Боруссия" (3:2).

Несмотря на поражение, "Бавария" остается единоличным лидером бундеслиги, набрав 49 очков в 22 играх. "Айнтрахт" и "Вольфсбург" делят третью позицию. У них по 42 очка.

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Роберт Левандовски забил свой 26-ой мяч в 21 встрече в нынешнем сезоне. Он продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата. Поляк был главным претендентом на "Золотой" мяч" в прошлом сезоне.