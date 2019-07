Из-за вылета из кубка фанаты сборной избили министра спорта

Неприятный инцидент произошел в Африке. Болельщики сборной Конго набросились на министра спорта после поражения команды на Кубке Африки.

Сборная Конго вылетела из Кубка Африки, уступив путевку в 1/8 финала Мадагаскара.

Фанаты конголезцев так расстроились после досадного поражения, что решили выместить злобу на министре спорта страны. Разъяренные болельщики напали на чиновника в аэропорту, когда он вернулся в страну. Порвали одежду мужчины и избили, его не спасла даже охрана.

VIDEO: Sports Minister for DR Congo was beaten and had his cloth torn upon the National team reached the airport. The fans were very annoyed after they were eliminated by Madagascar in round 16 and therefore resort to physically assaulting the minister. pic.twitter.com/90GUVcaKBB