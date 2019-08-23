Известный футболист умер после двух инсультов

Джуниор Агого провел три игры за третью сборную Англии, а также защищал цвета сборной Ганы.

Бывший нападающий сборной "Ганы" по футболу Джуниор Агого умер в Лондоне в возрасте 40 лет.

Спортсмен скончался в больнице. Подробности смерти пока не известны. Об этом сообщает The Sun.

В 2014-м через 2 года после завершения профессиональной карьеры он перенес инсульт, а через год - еще один. Агого так и не смог полностью восстановиться. Он потерял частично чувствительность в правой руке и имел проблемы с речью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футбольного журналиста убил подросток

Футболист известен своим выступлением за британские клубы "Олдем", "Честер", "Линкольн", "Куинс Пар Рейнджерс , "Бристоль", и "Ноттингем", американские "Чикаго", "Колорадо" и "Сан-Хосе", египедский "Замалек", кипрский "Аполлон", и шотландский "Хайберниан". После окончания карьеры игрока он занимался бизнесом в фитнес-индустрии.