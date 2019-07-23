Известна дата боя реванша между Джошуа и Руисом

Джошуа хочет взять реванш за сенсационное поражение в начале лета

Названа приблизительная дата проведения боя-реванша между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Как сообщает "BBC" со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна, поединок состоится 14 декабря.

Наиболее вероятным местом проведения боя-реванша является футбольный 80-тысячный стадион Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Как альтернативный вариант рассматривается арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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В начале июня Джошуа сенсационно проиграл Руису техническим нокаутом в 7-м раунде и потерял чемпионские титулы.