"Из всех сторон летят камни. Закрываешь глаза и молишься" - украинка поделилась, как покоряла "гору-убийцу"

Первая украинка на Эвересте 33-летняя Ирина Галай покорила вторую вершину в мире К2 (Чогори) и забила там ледоруб.

О том, какие сложности возникали и почему пакистанцы не любят женщин на вершине, рассказала корреспонденту Gazeta.ua.

"Мать переживала. Постоянно повторяла:" Пожалуйста, только не К2 ". Она очень переживала", - сказала альпинистка.

Восхождение продолжалось в течение месяца.

Фото: предоставлено Ириной Галай

"Гора очень истощает. Были проблемы с постоянным солнцем. Лучше подниматься в плохую погоду, чем когда палит солнце. И раздеться не можешь, потому что холодно, и оно так курит, постоянно мокрая. А из-за этого теряешь силы, - поделилась воспоминаниями Галай. - Для женщины, у которой еще нет детей, может быть опасным восхождение на восьмитысячник без кислорода. Но я попробовала. Дошла до четвертого лагеря. Было легче, потому что кислородный баллон весит около 10 килограммов. Но когда я проснулась перед подъемом на штурм, очень плохо себя чувствовала. Съели две ложки макарон, приготовленных на талой жирной воде, и меня стошнило. Поэтому решила подниматься с кислородом."

"Опаснее всего было, когда во время подъема начинали падать камни. Летит со всех сторон, а ты просто закрываешь глаза и молишься, чтобы не влетело в тебя. Когда слышишь, что недалеко от тебя погибли из-за этих булыжников, то пытаешься плохие мысли отбросить. Постоянно твердила себе, что обещала любимому и родным вернуться живой", - добавила она.

27 июля Галай покорила вершину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание

"Когда делала последние шаги, то начинала праздновать внутренне победу. На вершине сразу достала флаг, затем - вышиванку. Провела там минут 30, - сказала она. - Много поздравлений получила. Но не от пакистанцев. Увидели, что у меня коса. Хоть они положительно относятся к женщинам, но почему-то, когда видят, что женщина тоже покорила эту вершину, то в их глазах их же достижения опускаются. Для пакистанцев вообще это священная гора, они ее очень боятся. И очень уважают тех, кто идет на нее."

Закарпатская альпинистка и бизнесвумен 33-летняя Ирина Галай стала первой украинкой за время независимости, которая покорила К2 (Чогори). Это вторая вершина в мире: ее высота составляет 8611 м. Расположена на территориях Пакистана и Китая. Из-за чрезвычайной сложности восхождения называют "дикой" и "горой-убийцей". Каждый четвертый альпинист погибает во время восхождения на К2. Экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семеренко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семеренко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.