Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый

Первая украинка на Эвересте 33-летняя Ирина Галай покорила К2 Чогори - вторую вершину в мире, которую считают намного сложнее Джомолунгмы.

Галай стала первой украинкой за время независимости, кому удалось взойти на вершину, передает "Сегодня". Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 называют Дикой горой, а в мире альпинистов - "горой-убийцей". Уровень смертности во время восхождения на К2 составляет рекордные 23%. То есть восхождение каждого четвертого альпиниста заканчиваются трагедией.

"Я много лет мечтаю подняться на К2. Для альпинистов это считается более серьезным достижением, чем взойти на Эверест. Это как в боксе: можно выиграть Олимпиаду, а можно стать абсолютным чемпионом мира среди профессионалов", – заявила Галай перед штурмом вершины.

Высота К2 – 8611 м. Она расположена в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профессиональные альпинисты или те, кто зарабатывает на жизнь организацией восхождений.

Фото: instagram.com/iraaleksandrovna

Экспедицию приурочили к 30-летию Независимости Украины. В ее составе трое украинцев - Галай, днепрянин Дмитрий Семененко, который поднялся на Эверест в 2018-м, и фотограф Назарий Кривошеев, который родился в Коломые, но последние 15 лет живет в Германии. Консультант группы - обладатель профессиональной награды "Золотой ледоруб" Никита Балабанов. Семененко совершил восхождение на К2 без кислородной маски.

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В мае 1994 года 33-летняя Элисон Харгривс из Великобритании стала первой женщиной, которая в одиночку без кислородной маски достигла вершины Эвереста. В августе 1995-го она погибла во время спуска с К2.