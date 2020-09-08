Италия победила Нидерланды в Лиге наций

Команда Роберто Манчини одержала первую победу в Лиге Наций. Фото: Reuters

В 2 туре Лиги наций в группе А сборная Италии в гостях победила Нидерланды - 1: 0.

Первый тайм прошел с преимуществом итальянцев. Высокий прессинг команды Роберто Манчини не позволял сопернику контролировать мяч. Итальянцы использовали ошибки Нидерландов в середине поля и создавали моменты у ворот соперника конце первого тайма полузащитник "Интера" Николо Барелла открыл счет в матче.

В начале второго тайма Лоренцо Инсинье мог удвоить счет, но Яспер Силлесен спас ворота. Далее Нидерланды перехватили инициативу, начали создавать моменты, но так и не смогли сравнять счет в матче.

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"Скуадра адзурра" с четырьмя очками возглавила свой квартет. Следом идут Нидерланды 3, а затем Польша - 3 и Босния-1. В параллельном матче поляки на выезде победили боснийцев - 2: 1.