"Интер" усилился звездным полузащитником "Тоттенхэма"

Кристиан Эриксен подписал контракт с "Интером" на четыре с половиной года. Фото: Reuters

Миланский "Интер" на официальном сайте объявил о подписании 27-летнего полузащитника сборной Дании и "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Эриксен подписал контракт с новым клубом до середины 2024 года. "Тоттенхэм" получил около 20 млн евро за футболиста. Небольшая сумма связана с тем, что договор футболиста заканчивался летом 2020 года.

Эриксен был лидером лондонской команды, в составе которой провел 305 матчей, забил 69 голов и сделал 89 ассистов, сообщает sport.ua.

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В текущем сезоне "Интер" борется с "Ювентусом" за победу в чемпионате Италии. Новая команда Эриксена отстает от туринцев на 3 очка.