"Интер" указал "Шахтеру" на его место

Лига Европы оголила все проблемы команды Каштру. Фото Рейтер

Донецкий "Шахтер" был нещадно бит миланским "Интером" в полуфинале Лиги Европы.

Всю игру "Шахтер" пробовал вырваться из-под плотного прессинга соперника, но это ему не удавалось. И еще в первом тайме допустил ошибку Пятов и Мартинес открыл счет.

Во второй половине игры горняки попытались пойти вперед и были наказаны на контратаках. Один за другим четыре мяча влетели в ворота подопечных Каштру - 5:0. Единственный момент "Шахтера" - удар головой от Мораеса, который будто назло попал в невозмутимого Хандановича.

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"Шахтер" во второй раз проиграл в полуфинале Лиги Европы. В 2016 году команда Луческу уступила будущему победителю - испанской "Севильи".