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четверг, 03 июня 2021 16:43

"Интер" официально получил нового тренера

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&quot;Интер&quot; официально получил нового тренера
Симоне Индзаги всю тренерскую карьеру провел в "Лацио". Фото: Reuters

Миланский "Интер" объявил о подписал контракта с новым тренером 45-летним Симоне Индзаги.

Соглашение рассчитано на два следующих сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Презентация Индзаги в новом статусе состоится в июле. Это связано с контрактными обязательствами перед бывшим клубом "Лацио", контракт с которым действует до 30 июня.

Экс-тренер "Лацио" сменил на посту Антонио Конте, который привел миланцев к первому за 11 лет "скудетто". Конте поссорился с руководителями клуба и разорвал контракт.

Симоне Индзаги начал карьеру тренера с молодежной командой "Лацио", а в апреле 2016 возглавил первую команду "орлов". Под его руководством римляне завоевали Кубок Италии 2018/19 и два Суперкубка страны.

По сообщению СМИ, новым местом работы Конте может стать английский "Тоттенхэм".

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Дата
03
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