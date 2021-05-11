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вторник, 11 мая 2021 12:48

"Интер" не хочет платить футболистам зарплату

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&quot;Интер&quot; не хочет платить футболистам зарплату
Антонио Конте возглавляет "Интер" второй сезон. Фото: REUTERS

Чемпион "Италии" миланский "Интер" испытывает серьезные финансовые проблемы.

Президент клуба Стивен Чжан уже встретился с игроками и попросил их отказаться от зарплаты за два месяца, сообщает Sky Sport Italia.

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Руководство "Интера" убеждено, что такие меры помогут "нерадзурри" выйти из затруднительной финансовой ситуации. Все футболисты лично встретятся с боссами, чтобы индивидуально решить этот вопрос.

Владельцем итальянского града является китайская компания "Suning Commerce Group". Из-за ограничений китайских властей инвестирования за рубежом и пандемии коронавируса прибыли клуба существенно уменьшились.

В текущем сезоне "Интер" выиграл досрочно чемпионат "Италии.

Команда Антонио Конте в прошлом сезоне разгромила "Шахтёр" в полуфинале Лиги Европы, а в текущем сезоне дважды сыграли с дончанами вничью на стадии Лиги чемпионов.

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