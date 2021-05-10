Эксперт рассказал, благодаря чему "Интер" стал чемпионом Италии

Антонио Конте возглавляет "Интер" второй сезон. Фото: REUTERS

Миланский "Интер" стал чемпионом Италии сезона-2020/21.

Команда Антонио Конте оторвалась от своих преследователей "Милана", "Аталанты", "Ювентуса" и смогла досрочно одержать "скудетто".

- "От "Интера" ждали прогресса еще в прошлом сезоне, когда команду возглавил Конте, - говорит журналист 33-летний Юрий Шевченко, специализируется на итальянском футболе. - Вратарь команды Самир Ханданович метко описал ситуацию. Предыдущий тренер Лучано Спаллетти вернул "Интер" в группу сильнейших команд Италии, а нынешний взял лучшее от его наследства и построил свою команду, руководствуясь опытом в "Ювентусе" и "Челси".

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В течение первого года Конте искал, каким будет его "Интер". От схемы 3-5-2 он не отказался. Но пытался понять, какие игроки лучше воплотят его видение футбола. Летом было несколько трансферов по требованию тренера. Но оказалось, что самый сильный "Интер" состоит из тех, кто был в команде в дебютном сезоне Конте. Он нашел идеальное сочетание, привлек Кристиана Эриксена, и вышел победный вариант.

"Интер" сильный, но не без помощи конкурентов. В первую очередь, "Ювентус". Сложный сезон туринцев стал подарком для миланской команды, которая на дистанции легко обошла многолетнего чемпиона. Другие претенденты на "скудетто" также нестабильные".

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