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вторник, 11 мая 2021 09:21

Стало известно, когда Де Дзерби возглавит "Шахтер"

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Стало известно, когда Де Дзерби возглавит &quot;Шахтер&quot;
Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

Наставник "Сассуоло" 41-летний Роберто Де Дзебри скоро станет тренером "Шахтёра".

О подписании контракта с итальянцем объявят на текущей неделе. Не исключено, что официальная информация от сторон поступит в ближайшие дни, сообщает Ill Messaggero.

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По информации источника, Де Дзерби подпишет с "горняками" контракт на два года с зарплатой €3 млн в год. Итальянец также будет иметь серьезные бонусы за победу в чемпионате и выход в Лигу чемпионов.

"Шахтер" остался без тренера после ухода из команды Луиша Каштру. Контракт португальского наставника завершился, а клуб не предложил ему новый.

Сезон-202/21 стал провальным для "Шахтера". Дончане не получили ни одного трофея.

В еврокубках смогли прийти к 1/8 Лиги Европы, где уступили "Роме" в обоих матчах.

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