"Интер" хочет избавиться от игрока, у которого во время Евро остановилось сердце

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERS

Полузащитник "Интера" и сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен покинет миланский клуб.

Футболисту по законам Италии запрещено выходить на поле в Серии А, поскольку после Евро-2020/21 ему установили кардиовертер-дефибриллятор, сообщает Football Italia.

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"Интер" готов отпустить игрока в другой клуб, выступающий в лиге без ограничений по дефибриллятору.

Кристиан Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из "Тоттенгема". Сумма трансфера составила €27 млн. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил восемь голов. Контракт Эриксена с "Интером" действует до лета 2024 года. В матче первого тура Евро-2020/21 у футболиста остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать игрока. Эриксен хочет вернуться в большой футбол.