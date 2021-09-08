После остановки сердца на Евро Эриксен возобновит клубную карьеру

Кристиан Эриксен был звездой АПЛ. Фото: REUTERSо

Полузащитник сборной Дании и "Интера" 29-летний Кристиан Эриксен, который в июне пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией, восстановит клубную карьеру.

Полузащитник прибыл в Италию, в течение месяца может возобновить тренировки с командой, сообщает Get Italian Football News.

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Ранее сообщалось, что игрок не сможет играть в Серии А. Член медицинского комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро рассказывал, что датчанин не будет допущен к матчам чемпионата с сердечной патологией.

Для возвращения в итальянский чемпионат Эриксену нужно удалить кардиостимулятор.

У футболиста сборной Дании есть запасной вариант - возвращение в "Аякс" из Нидерландов.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дания - Финляндия. Поединок был приостановлен. Врачам удалось реанимировать футболиста.

Встреча Евро таки была продолжена через 3 ч. по просьбе самого Кристиана. Однако поединок завершился минимальной победой финнов. Эриксен был звездой "Тоттенхэма", за который выступал в сезонах 2013/20 годах.