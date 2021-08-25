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среда, 25 августа 2021 14:36

Капитана сборной Дании наградят за спасение Кристиана Эриксена

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Капитана сборной Дании наградят за спасение Кристиана Эриксена
Жизнь Кристиана Эриксена спасли медики и игроки сборной Дании. Фото: Reuters

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинский персонал, который помог спасти жизнь Кристиана Эриксена на Евро-2020, получат награду президента УЕФА в 2021 году.

Кьера наградят за его реакцию и "исключительные лидерские качества". Он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от СМИ. А после психологически поддержал супругу Кристиана.

"В этом году награда президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь. И заставляет всё в жизни рассматривать в самой ясной перспективе.

Я также хотел бы передать Кристиану наилучшие пожелания", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина RTE.

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12 июня во время матча Евро-2020 с Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен перенёс сердечный приступ, упав на газон. Благодаря быстрой помощи медицинской службы футболиста привели в сознание и отправили в больницу.

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