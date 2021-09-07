Пеле трижды побеждал на Кубке мира. Фото: REUTERS

"Король футбола" 80-летний Пеле попал в больницу.

Легендарного бразильца госпитализировали после плановой проверки. Жизни Пеле ничего не угрожает.

"Друзья, спасибо за сердечные сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и то, что он позволил врачам Фабио и Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в толстой кишке. Опухоль обнаружили во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 39 лет в коме скончался игрок ПСЖ

К счастью, я привык праздновать с вами большие победы. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви семьи и друзей ", - написал Пеле в Facebook.

Пеле является единственным игроком в мире, который трижды побеждал на Кубке мира. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Провел 92 матча и забил 77 голов в составе сборной Бразилии. Двукратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, 10-кратный чемпион штата Сан-Паулу, четырехкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе "Сантоса".