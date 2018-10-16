Игроков украинского клуба проверили на детекторе лжи после поражения в УПЛ

Подопечные Рябоконя сумели в меньшинстве на выезде победить "Львов". Фото: УПЛ

В футбольном клубе "Львов" решили убедиться в честности футболистов после матча 11 тура чемпионата Украины с "Десной".

Руководство львовского клуба заподозрило игроков в том, что они не придерживались принципов честной спортивной борьбы, сообщает FootbalHub.

Клуб решил проверить: не был ли это поединок игрой с заранее известным исходом. Для этого пообщались с участниками матча.

Сообщается, что игроков ФК "Львов" проверили на полиграфе (детекторе лжи). Футболистов спросили: честным ли был матч против черниговской "Десны". О результатах проверки пока неизвестно.

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В 11 туре УПЛ черниговцы в гостях обыграли ФК "Львов" со счетом 3:1, проведя весь 2-й тайм в меньшинстве.