Лужный рассказал, за счет чего удалось одолеть "Олимпик"

Олег Лужний, праворуч, за відсутності Олександра Хацкевича керував діями команди в матчі з "Олімпіком". Фото: ФК "Динамо"

В матче УПЛ с "Олимпиком" "Динамо" одержало минимальную победу (1:0) и до 2 очков сократило отставание в турнирной таблице от "Шахтера".

После поединка ассистент главного тренера "Динамо" Олег Лужный прокомментировал игру против дончан:

"Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать команду на стадионе. Особенно благодарны тем, кто поддерживает нас во время выездных матчей, в том числе на игре в Чехии было много наших болельщиков.

Также хочу поблагодарить игроков за то, что после такой тяжелой игры в Чехии, перелета и переезда они нашли в себе силы. На восстановление у нас было всего трое суток. Мы сыграли семь игр за 21 день. Каждый третий день у нас матчи. Но ребята сегодня хорошо выглядели на поле, создали много моментов у ворот соперников. Реализация - это уже класс футболистов, здесь есть над чем работать.

Морозюк получил травму и попросил замену. Сидклей может играть как в защите, так и в полузащите", - сказал Лужный после матча.

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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отсутствовал на скамейке запасных из-за того, что в прошлом туре был удален технической зоны.