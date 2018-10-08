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понедельник, 08 октября 2018 19:50

Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу

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Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу
В матче Прикарпатье - Сумы игроку чуть не оторвали ногу

В матче Первой лиги Украины произошел ужасный эпизод. В матче Прикарпатье - Сумы игрок хозяев на скорости влетел в соперника. Этот прием похож на смешанные единоборства более чем на футбол.

Игрок "Прикарпатье" Николай Квасный сразу получил прямую красную карту.

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Матч так и завершился со счетом 1: 1. Обе команды находят в середине турнирной таблицы.

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Дата
08
октября

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