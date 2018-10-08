Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу

В матче Прикарпатье - Сумы игроку чуть не оторвали ногу

В матче Первой лиги Украины произошел ужасный эпизод. В матче Прикарпатье - Сумы игрок хозяев на скорости влетел в соперника. Этот прием похож на смешанные единоборства более чем на футбол.

Игрок "Прикарпатье" Николай Квасный сразу получил прямую красную карту.

Брутальність в УПЛ❓ То квіточки.

Дивіться, як грають у Першій лізі - і плачте😢

Жорстокий фол від прикарпатівця Миколи Квасного⛔

🎥 via youtube prykarpattia pic.twitter.com/dAx0sQZINn — FootballHub (@FootballHub_Ua) 8 октября 2018 г.

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Матч так и завершился со счетом 1: 1. Обе команды находят в середине турнирной таблицы.