Брутальная Первая Лига - игроку чуть не оторвали ногу

В матче Первой лиги Украины произошел ужасный эпизод. В матче Прикарпатье - Сумы игрок хозяев на скорости влетел в соперника. Этот прием похож на смешанные единоборства более чем на футбол.
Игрок "Прикарпатье" Николай Квасный сразу получил прямую красную карту.
Брутальність в УПЛ❓ То квіточки.— FootballHub (@FootballHub_Ua) 8 октября 2018 г.
Дивіться, як грають у Першій лізі - і плачте😢
Жорстокий фол від прикарпатівця Миколи Квасного⛔
🎥 via youtube prykarpattia pic.twitter.com/dAx0sQZINn
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Матч так и завершился со счетом 1: 1. Обе команды находят в середине турнирной таблицы.
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