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суббота, 09 ноября 2019 12:29

Игрок "Зари" вспомнил, как его гнобил Луческу

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Игрок &quot;Зари&quot; вспомнил, как его гнобил Луческу
Юрченко пришел в "Зарю" из чемпионата Дании

Хавбек "Зари" Владлен Юрченко сказал, почему не заиграл в родном "Шахтере". Сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Можно конкурировать со всеми. Но я видел отношение к себе - не сильно рассчитывали. У меня отложился случай в голове. Была пауза в сборных. И взяли из дубля нескольких человек. Я тоже был. Полетели в Румынию играть против" Стяуа ". Еще Илсиньо с нами был, разминался с ним. Продолжается второй тайм, и выбегают два левых чудака в форме "Шахтера". Их к игре не было, а здесь начинают с нами разминаться. Спрашиваю у Илсиньо: "Кто это?". Отвечает: " вообще без понятия ". Смотрим, и не можем понять. Здесь Луческу берет и выпускает их на 60-й минуте, я вышел на 86-й.

Это был показательный жест. Затем узнавал о том, кто это был. Мне ответили, что просто два каких-то румыны, а тренер захотел посмотреть их в игре. Якобы и академия работает. Нас чихать, в академию. А двух румын посмотреть - это же какие-то выдающиеся, видимо, были люди ", - сказал Юрченко.

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В этом сезоне Юрченко сыграл за "Зарю" 17 матчей, в которых забил 5 мячей.

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