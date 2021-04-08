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четверг, 08 апреля 2021 15:32

Игрок сборной Украины набрал тысячу очков в НБА

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Игрок сборной Украины набрал тысячу очков в НБА
Святослав Михайлюк 7-й сезон выступает в США. Фото: Twitter.com/Lakers

Игрок сборной Украины 23-летний Святослав Михайлюк заработал тысячное очко в НБА.

Эта отметка покорилась ему в матче команды Украинские "Оклахомы" против "Шарлотт", сообщает Basketball-reference.

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Михайлюк стал 5-м украинцем , который набрал тысячу очков в НБА после Виталия Потапенко (3995), Алексея Леня (3985 - действующий игрок), Станислава Медведенко (1390) и Александра Волкова (1019).

Украинец проводит 3-й сезон в НБА, где сыграл 145 матчей, в которых в среднем набирал 6,9 очка.

Святослав Михалюк перебрался в США в 2014 году. В Украине играл за "Черкасских мавп". В НБА выступал за "Лейкерс" и "Детройт". Святослав является одним из лидеров сборной Украины.

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