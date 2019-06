Игрок сборной Австрии жутко сломал ногу на чемпионате Европы

Футболист сборной Австрии Ю-21 Ханнес Вольф получил тяжелую травму в матче против сборной Сербии на чемпионате Европы. Игрок не смог продолжить поединок.

Во втором тайме Вольф поборолся за мяч с игроком сербов Вукашина Йовановичем и получил жуткий перелом ноги.

Арбитр показал Йовановичу красную карточку, хотя серб имел косвенное отношение к травмы Вольфа. Но из-за сложности травмы Вольфа все - таки решился показать сербу сразу красную карточку.

🤢🤮 Hannes Wolf has just snapped his leg completely accidentally in the Serbia vs Austria U21 game and VAR has ruled it to be a red card just because his leg is broken. 🤢🤮 pic.twitter.com/Hev0uKxFmQ