Игрок "Шахтера" заболел коронавирусом

Виктор Корниенко в 2019 году выиграл молодежный Кубок мира в составе сборной Украины. Фото: ФК "Шахтер".

Защитник "Шахтера" и сборной Украины 22-летний Виктор Корниенко сдал положительный тест на коронавирус.

Инфицирования игрока было обнаружено в ходе обязательного тестирования перед еврокубковым матчем. Тесты других игроков "Шахтера" показали отрицательный результат, сообщает официальный сайт "горняков".

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Корниенко пропустит ответный матч 1/8 Лиги Европы против "Ромы". В Риме футболист провел весь матч на скамейке запасных.

В матче чемпионата Украины против "Десны" основной левый защитник "горняков" Исмаили почувствовал боль в колене на предматчевой разминке, поэтому был заменен на Валерия Бондаря.

Андрей Шевченко включил Корниенко в расширенный список игроков, которые будут готовиться к старту отбора Кубка мира-2022.

Виктор Корниенко в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "горняков" в рамках всех турниров, отметившись 2 результативными передачами. 18 марта "Шахтер" примет "Рому" в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. В 1-м матче команда Луиша Каштру проиграли со счетом 0:3.