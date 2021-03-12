Фонсека раскрыл секрет разгрома "Шахтера"

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Шахтарем" в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы.

По мнению португальского наставника, успех его команде принесла надежная игра в обороне.

"Главная идея - организация нашей обороны. Мы закрыли все возможные зоны для футболистов "Шахтера" в атаке. Знаем, что эта команда очень опасна в контратаках, и сделали все, чтобы не дать ей играть в привычный фирменный футбол.

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Мы обыграли очень опытную и сильную команду, которая умеет играть в футбол. Которая в этом году, напомню, дважды победила "Реал" и дважды сыграла вничью с "Интером". Но не менее важным будет и ответный матч, который состоится через неделю в Украине. Очень хорошо знаю характер футболистов, которые защищают цвета "Шахтера" и с которыми хорошо знаком. Это сильные игроки, и они сделают все, чтобы победить. В ответном матче нам будет трудно", - цитирует портуагальця официальный сайт "горняков".

"Рома" разгромила "Шахтера" - 3: 0 в 1-м матче 1/8 Лиги Европы. Ответный матч состоится 18 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:55. 14 марта "Шахтер" сыграет в УПЛ против "Десны", а "Рома" в Серии А померится силами с "Наполи".