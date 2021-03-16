Лидер защиты "Ромы" не сыграет против "Шахтера"

Защитник "Ромы" 27-летний Крис Смоллинг не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".

Англичанин находится вне игры из-за проблем с бедром, сообщает Corrielle dello Sport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Возвращение Смоллинга ожидают к воскресной игре против "Наполи".

Матч в Киеве также пропустит и бывший футболист донецкого клуба Генрих Мхитарян. Армянин выбыл на месяц.

Всего в нынешнем сезоне Крис Смоллинг сыграл в 17 матчах "Ромы" и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

"Шахтер" и "Рома" сыграют в Киеве в четверг, 18 марта. Начало матча в 19:55.

В первом матче итальянцы разгромили "Шахтер" - 3:0.