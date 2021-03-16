Лидер защиты "Ромы" не сыграет против "Шахтера"

Защитник "Ромы" 27-летний Крис Смоллинг не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Шахтера".
Англичанин находится вне игры из-за проблем с бедром, сообщает Corrielle dello Sport.
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Возвращение Смоллинга ожидают к воскресной игре против "Наполи".
Матч в Киеве также пропустит и бывший футболист донецкого клуба Генрих Мхитарян. Армянин выбыл на месяц.
Всего в нынешнем сезоне Крис Смоллинг сыграл в 17 матчах "Ромы" и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.
"Шахтер" и "Рома" сыграют в Киеве в четверг, 18 марта. Начало матча в 19:55.
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