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пятница, 15 октября 2021 06:11

Игрок "Баварии" забил фантастический гол за Канаду

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Игрок &quot;Баварии&quot; забил фантастический гол за Канаду
Альфонсо Дэвис третий сезон выступает за "Баварию". Фото: Instagram.com/alphonsodavies

В матче отбора к Кубку мира Канада разгромила Панаму - 4:1.

Гости забили гол первыми, но канадцы смогли одержать волевую победу.

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Переломный гол забил игрок "Баварии" 20-летний Альфонсо Дэвис. Мяч был на части поля Панамы. Защитник гостей уже был готов бросать мяч из аута. Но Дэвис продемонстрировал невероятную скорость, пробег почти все поле и не дал мячу выйти за пределы поля. Дэвис обокрал соперника и ворвался в штрафную гостей и спокойно переиграл вратаря гостей.

После шести сыгранных туров Канада с десятью очками идет третьей в группе, уступая лишь Мексике и США.
В новом сезоне Дэвис провел за "Баварию" десять матчей во всех турнирах, в которых трижды ассистировал партнерам по команде.

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