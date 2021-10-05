Левандовский определился со своим будущим

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Обладатель "Золотого мяча" и форвард сборной Польши 33-летний Роберт Левандовский не планирует менять клуб.

Польский нападающий хочет продолжить выступления за "Баварию", сообщает Bayern & Germany.

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Футболист готов продлить свой контракт до 2025 года. Действующее соглашение поляка с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2023-го.

Нападающий ждет действий от руководства "Баварии". В услугах игрока заинтересованы ряд европейских грандов во главе с "Челси".

Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Предыдущим клубом поляка была "Боруссия" Дортмунд. "Бавария" и "Динамо" являются соперниками в группе Лиги чемпионов. В матче против киевлян Левандовский сделал дубль.