Левандовский определился со своим будущим

Обладатель "Золотого мяча" и форвард сборной Польши 33-летний Роберт Левандовский не планирует менять клуб.
Польский нападающий хочет продолжить выступления за "Баварию", сообщает Bayern & Germany.
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Футболист готов продлить свой контракт до 2025 года. Действующее соглашение поляка с мюнхенским клубом рассчитано до конца июня 2023-го.
Нападающий ждет действий от руководства "Баварии". В услугах игрока заинтересованы ряд европейских грандов во главе с "Челси".
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Предыдущим клубом поляка была "Боруссия" Дортмунд.
"Бавария" и "Динамо" являются соперниками в группе Лиги чемпионов. В матче против киевлян Левандовский сделал дубль.
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