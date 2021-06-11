Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски показал свои бомбардирские качества на тренировке команды.

После наглядного удара форварда "Баварии" пострадал телефон сотрудника сборной Польши, сообщает "Футбол 24".

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Роберт отрабатывал удары и запустил мяч высоко над воротами. Одному из сотрудников сборной Польши не повезло оказаться за решеткой. Мяч попал в его телефон. И гаджет с ощутимой силой грохнулся на землю. Голкипер Лукаш Скорупски схватился за голову, а "хулиган" Роберт отвернулся.

14 июня первом туре Евро поляки сыграют против сборной Словакии. Также в группе Е будут выступать Испания и Швеция.

Роберто Левандовски с 2014 играет за "Баварию". До этого защищал цвета "Боруссии" Дортмунд и познанского "Леха".