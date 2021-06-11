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пятница, 11 июня 2021 14:14

Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши

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Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски показал свои бомбардирские качества на тренировке команды.

После наглядного удара форварда "Баварии" пострадал телефон сотрудника сборной Польши, сообщает "Футбол 24".

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Роберт отрабатывал удары и запустил мяч высоко над воротами. Одному из сотрудников сборной Польши не повезло оказаться за решеткой. Мяч попал в его телефон. И гаджет с ощутимой силой грохнулся на землю. Голкипер Лукаш Скорупски схватился за голову, а "хулиган" Роберт отвернулся.

14 июня первом туре Евро поляки сыграют против сборной Словакии. Также в группе Е будут выступать Испания и Швеция.

Роберто Левандовски с 2014 играет за "Баварию". До этого защищал цвета "Боруссии" Дортмунд и познанского "Леха".

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