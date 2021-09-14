Ибрагимович отметился очередным острым высказыванием в соцсетях

Нападающий "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович отметился острым постом в соцсетях.

Шведский форвард в Instagram выложил фото гепарда, который не стал гнаться с собаками, которое уже давно стало мемом.

"Собака и гепард. На фото показана гонка между собаками и гепардом. Все удивились, что гепард не сдвинулся с места, поэтому спросили координатора гонки, что произошло. Он ответил, взглянув на картинку: "Порой обидно доказывать, что ты лучший".

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Не нужно опускаться до уровня вторых, чтоб они поняли, что мы сильнейшие.

Тщательно подумайте и экономьте силы на то, чего вы заслуживаете. Гепард использует свою скорость только для охоты, а не для того, чтоб показать собакам, что он самый быстрый и самый сильный.

Не тратьте время, доказывая свою ценность", - написал Ибрагимович.

Автор: Instagram.com/iamzlatanibrahimovic

Златан Ибрагимович вернулся на поле после травмы впервые с 9 мая и сразу забил гол в матче против "Лацио". В прошлом сезоне швед провел 27 матчей за "Милан", забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. "Милан", "Наполи" и "Рома" имеют стопроцентный результат в трех стартовых матчах Серии А.