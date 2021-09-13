Коваленко опозорился в дебютном матче чемпионата Италии

Полузащитник сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко неудачно дебютировал за "Специю".

В матче третьего тура чемпионата против "Удинезе" украинец получил плохие оценки в команде, сообщает SofaScore.

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Коваленко вышел в стартовом составе, но провел на поле 62 мин. За это время украинец 28 раз коснулся мяча, отдал 16 точных передач, совершил одну неудачную обводку, выиграл верховую дуэль, дважды отобрал мяч и заблокировал один удар.

Матч завершился минимальной победой "Удинезе" - 1:0.

В турнирной таблице "Специя" занимает 18 месте с одним очком и находится в зоне вылета. Лидерами Серии А являются "Рома", "Милан" и "Наполи", которые имеют по три победы.

Виктор Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды. Его контракт принадлежит "Аталанте". В Украине нападающий выступал за "Шахтер".