Почему Коваленко не нужно было переходить в "Специю"

Виктор Коваленко сменил в Италии уже две команды. Фото: ФК "Специя"

Игрок сборной Украины 25-летний Виктор Коваленко сменил клуб в Италии. "Аталанта" отдала украинца в аренду в "Специю" на один год. Новый клуб Коваленко имеет право выкупить его контракт по окончании сезона, а "бергамаски" сохраняют за собой право в первую очередь трансфера.

Коваленко перешел из "Шахтера" в "Аталанты" в начале 2021 года. Задержаться в команде не смог. Наставник команды Джан-Пьеро Гасперини не увидел потенциал в украинском футболисте. Теперь нужно доказывать право играть за "Аталанту" через аренду.

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"Специя" здесь не лучший вариант. Бесспорно, что Коваленко будет иметь больше игровой практики. Но вопрос в том, что Виктор привык играть благодаря высокому классу команды. То есть, в "Шахтере" он выполнял определенную роль в командной игре, но никогда не имел лидерских качеств или значительного индивидуального мастерства. Желание, дисциплина, работоспособность позволяли ему быть полезным для "Шахтера". Сейчас в "Специи" нужно будет брать лидерские качества, показывать свое мастерство, потому что команда одна из аутсайдеров Серии А и имеет слабый состав. Это не лучшие условия для адаптации, развития для Коваленко в не самом простом итальянском чемпионате.

Коваленко больше подходят чемпионаты Грации или Турции, чем Италии

Опция выкупа контракта свидетельствует, что "Аталанта" не особо надеется на украинца. Если бы Гасперини видел в Коваленко перспективу, то оставил бы в команде. Сезон длинный - чемпионат, Кубок, Лига чемпионов. Руслана Малиновский пропустил всю подготовку к сезону. Игроки в середину поля нужны.

Возможно, стоило попробовать себя в чемпионате Турции или Греции, где благодаря дисциплине, работоспособности можно держать свой уровень и играть на приличном уровне.

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". В первой команде дончан выступал с 2015 по 2020 годы. В составе сборной Украины провел 32 матча. Принимал участие в Евро-2016. На Евро-2020/21 не поехал из-за травмы. В "Аталанту" перешел в начале 2021 за €700 тыс. В составе новой команды провел только 11 минут.