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воскресенье, 12 сентября 2021 12:05

Ибрагимович рассказал о самой болезненной краже

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Ибрагимович рассказал о самой болезненной краже
Ибрагимович не был примерным мальчиком в детстве. Фото: Reuters

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о том, как у него в детстве украли любимый велосипед, а также объяснил, почему был вынужден и сам воровать велосипеды.

"Мой любимый велосипед у меня украли, и я так и не смог его вернуть. Но, возможно, это был закон бумеранга за все те велосипеды, которые я тоже украл. Жаль, это был мой любимый велосипед.

Что бы я сделал, если бы сейчас выследил человека, который украл мой велосипед? Я бы купил ему новый велосипед, а свой любимый вернул бы себе.

Я был молод, глуп. Я делал всё, чтобы выжить. Мне нужен был велосипед, чтобы успевать добираться в нужные места. Я пошёл на воровство, чтобы справиться со своей сложной жизненной ситуацией. Когда украли мой любимый велосипед, я не перестал воровать велосипеды у других. Я этого не хотел, но не мог от этого отказаться. Это был вопрос выживания. Даже несмотря на то, что это не было чем-то положительным. Такие вещи делаются, чтобы иметь возможность двигаться вперёд" — сказал Ибрагимович в интервью France Football.

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С 2020 года 39-летний Ибрагимович играет за "Милан". Он провел в футболке клуба 37 матчей, в которых забил 25 мячей. На Евро 2020 игрок не поехал из-за травмы.

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